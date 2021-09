Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa feminina a Romaniei debuteaza in aceasta toamna in preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal feminin din 2023. Tricolorele intalnesc pe teren propriu naționalele Croației (17 septembrie, ora 20:30) și Lituaniei (21 septembrie, ora 20:30). Ambele partide se vor disputa…

- Nationala masculina de handbal Romaniei si-a aflat adversarele din prima faza a preliminariilor Campionatului Mondial din 2023, al carui turneu final va fi gazduit de Suedia și Polonia. Conform tragerii la sorti de la Viena, efectuata joi, 19 august, tricolorii vor juca in grupa a 3-a preliminara, alaturi…

- Reprezentativa masculina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 3-a, alaturi de nationalele Israelului, Ciprului si Republicii Moldova, in prima faza a preliminariilor Campionatului Mondial din 2023, s-a stabilit la tragerea la sorti efectuata joi, 19 august, la sediul EHF de la Viena.…

- Naționala de fotbal Under 23 a Romaniei a invins, joi, cu scorul de 1-0, formația similara a Hondurasului, intr-un meci din grupa B a turneului olimpic de la Tokyo. Tricolorii și-au adjudecat victoria, in urma autogolului semnat de Oliva, in minutul 45+1. In celalalt joc din grupa, Noua Zeelanda a trecut,…

- Naționala feminina de handbal a țarii noastre, alcatuita din jucatoare sub 19 ani, a invins, vineri, cu scorul de 28-24 (13-11) echipa Germaniei, intr-un meci pentru locurile 5-8 de la Campionatul European de la Celje, din Slovenia. In partida pentru locul V, Romania va infrunta, sambata, Danemarca.…

- Nationala de rugby a Noii Zeelande s-a distrat cu reprezentativa Tonga intr-un meci-test care a avut loc sambata dimineata pe Mount Smart Stadium din Auckland, administrandu-i un sec 102-0 (43-0), scrie AFP. All Blacks a inscris nu mai putin de 16 eseuri, intr-o partida care a fost mai mult…

- Selectionata de fotbal a Spaniei s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins echipa Croatiei cu scorul de 5-3 (1-1, 3-3), intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, luni, la Copenhaga, in optimile de finala ale competitiei. Nationala antrenata de Luis Enrique s-a…

- Echipa naționala a Braziliei a terminat evoluția in faza grupelor a Copei America doar cu o remiza. Selecționata "carioca" a incheiat la egalitate partida cu reprezentativa Ecuadorului, scor 1-1.