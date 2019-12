Ludovic Orban: Vineri adoptăm proiectul pe care ne angajăm răspunderea "Eu am ca obiectiv ca la sedinta (de Guvern - n.r.) de vineri sa adoptam proiectul pe care ne angajam raspunderea, sa intram in calendarul de angajare a raspunderii. De asemenea, daca va fi gata proiectul de lege privind plafoanele bugetare, intentionam sa ne angajam raspunderea pe el in cursul saptamanii viitoare, astfel incat, ulterior, sa putem sa venim cu legea bugetului de stat", a spus Orban, conform Agerpres.



