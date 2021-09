Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca avut o intelegere cu Florin Citu, dar acesta a incalcat-o și a decis sa devina contracandidatul sau la sefia partidului. Conform ințelegerii, Ludovic Orban ar fi urmat sa ramana liderul PNL, iar Florin Cițu premier și apoi guvernator al BNR, la incheierea mandatului…

- Ludovic Orban: „Ințelegerea era ca eu sa raman președintele PNL, iar Florin Cițu sa fie guvernator BNR dupa Isarescu” Ludovic Orban: „Ințelegerea era ca eu sa raman președintele PNL, iar Florin Cițu sa fie guvernator BNR dupa Isarescu” Ludovic Orban spune ca avut o intelegere cu Florin Citu, dar acesta…

- "Sunt convins ca un personaj foarte important din Romania a stat el si s-a gandit si a zis ca poate trebuie sa decreteze ca Orban sa nu mai fie presedinte al Partidului National Liberal. Sunt convins ca a comunicat lucrul acesta catre mai multi. Numai ca a uitat sa va intrebe pe voi, toti membrii Partidului…

- Liderul liberal Ludovic Orban si-a exprimat convingerea ca "un personaj foarte important din Romania" s-a gandit "sa decreteze" ca el sa nu mai fie presedintele PNL. "Sunt convins ca un personaj foarte important din Romania a stat el si s-a gandit si a zis ca poate trebuie sa decreteze ca Orban sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, ca el nu si-a dorit un nou mandat de președinte al PNL, dar nu a vazut alta solutie. El a subliniat ca nu el a decis sa candideze contra lui Florin Citu, ci Florin Citu candideaza contra sa, chiar daca in momentul in care Orban si-a…

- „Am luat decizia de a candida pentru ca stiu ca am capacitatea, energia, forta, priceperea și daruirea pentru a duce, in continuare, Partidul National Liberal spre noi victorii politice in interesul Romaniei. Pentru mine, batalia pentru funcția de Președinte al Partidului Național Liberal nu este o…

- Revocarea lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor Publice a fost facuta impotriva vointei sale si fara ca PNL sa fie consultat, susține președintele partidului, Ludovic Orban. Liderul liberal a facut declarațiile in Prahova, unde Nazare este parlamentar, cerandu-le celor prezenti…

- "In '90 eram in clasa a 12-a și, nu știu cați dintre dvs știți unde era sediul PNL in '90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum (]n Ramnicu Valcea - N.R.) ... O casuța mica, cu afișe cu Radu Campeanu, inainte de alegeri... Și in 90, cu un grup de prieteni și cu, cei care o cunoașteți pe doamna profesoara…