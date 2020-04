Stiri pe aceeasi tema

- Masura somajului tehnic de 15 zile pentru angajatii din sectorul bugetar se va aplica doar pe perioada starii de urgenta, acestia urmand sa primeasca 75 din salariul mediu brut, fara alte sporuri, a declarat joi seara premierul Ludovic Orban.Masura se va aplica pe perioada starii de urgenta. ... In…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea lui Ionuț Cristache, ”Romania9”, ca a decis, in urma intrarii in șomaj tehnic a unei parți din bugetari, ca și el și ceilalți miniștri vor fi afectați de aceasta masura.”Trebuie sa fim solidari toți, inclusiv eu, inclusiv…

- Guvernul isi propune, prin capabilitatile existente in tara, ca Romania sa ajunga sa-si asigure echipamentele si materialele necesare in lupta contra COVID-19 din productie proprie, a declarat luni prim-ministrul Ludovic Orban. "Astazi am avut la Palatul Cotroceni o intalnire cu presedintele Romaniei,…

- Rareș Bogdan: ”In perioade de criza, trebuie sa ne dam mana, inclusiv politicienii. Sa nu știi pana acum care a fost starea finanțarii sistemului sanatații, inseamna sa faci pe prostul. Este vorba de cinism din partea PSD-ului. Ma bucur ca presa este vigilenta, indiferent de publicație. Sa-l acuzi pe…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Dupa cum unii dintre dumneavoastra cunosc, m-am aflat in autoizolare la domiciliu. Pentru toți cei care și-au exprimat ingrijorarea fața de starea mea de sanatate, va anunț și pe aceasta cale ca, in urma cu cateva zile, am primit confirmarea ca și cel de-al doilea…

- "Avem cateva directii clare de actiune. Obiectivul cel mai important este limitarea raspandirii infectiei coronavirus. Pentru a limita raspandirea apelam la diferite categorii de masuri. Stim foarte bine ca exista riscul ca distribuirea in comunitate sa aiba o probabilitate mai mare. Pana…

- Ludovic Orban a fost intrebat, marți, dupa audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Orban 2, daca este de acord cu ministrul propus la Interne, Marcel Vela, care a afirmat ca ar fi bine ca "parlamentarii PSD sa dispara din Parlament, pentru ca voteaza la comanda".