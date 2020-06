Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la intalnirea cu reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor, ca reusita planului de recladire economica sta in parteneriatul cu sistemul financiar-bancar."Reusita planului de recladire economica sta in parteneriatul cu dumneavoastra, sistemul financiar-bancar,…

- Premierul Ludovic Orban este invitat luni, incepand cu ora 16,00, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea "Ora prim-ministrului", pentru a prezenta masurile de relansare economica. Decizia chemarii premierului in plenul Camerei Deputatilor a fost luata de Biroul permanent al forului, la solicitarea…

- Orban: Fata de previziunile referitoare la caderea economica, lucrurile stau mai bine decat ne asteptam. Guvernul vrea sa inființeze un fond de investitii, dupa model polonez Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca incasarile la bugetul statului au fost mai mari decat ceea ce se anticipa,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea lui Ionuț Cristache, ”Romania9”, ca Romania va opri exportul de grau, iar aceasta masura s-ar putea extinde și la alte produse. Totodata, prim-ministrul a precizata ca, in acest momente, nu se intrevede o eventuala criza alimentara.”Incercam…

- Orban: 30% din economia Romaniei este afectata in prezent de criza COVID-19. Situatia este grea, dar cautam toate solutiile posibile de relansare economica Premierul Ludovic Orban a declarat, in acest moment, 30% din economia Romaniei este afectata de criza generate de coronavirus, dar ca o evaluare…

- In situatia de urgenta in care se afla Romania, avem de-a face cu situatii greu de apreciat. Inconstienta, reavointa sau pur si simplu analfabetism profesional. Oricare ar fi motivul, asemenea situatii ar trebui reglate urgent de catre autoritatile care se bat cu pumnii in piept cum ca iau masuri…

- Guvernul a decis in sedinta de azi amanarea ratelor la banci cu pana la 9 luni. Premierul Ludovic Orban a mentionat ca sunt vizate persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale. Orban i-a cerut ministrului Finantelor ca si contractele de leasing sa fie prevazute…