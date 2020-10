Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul mobil de la Lețcani, de langa Iași, declarat funcțional vinerea trecuta de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, are stația de oxigen defecta. Cele 102 paturi de ATI vor putea fi folosite abia peste doua saptamani, dupa remedierea problemelor.Stația s-a defectat joi, cu o zi inaintea inaugurarii,…

- Stare de alerta. Intrebata in ce sectoare din București avem un nivel de infectare mai mare, dr. Adriana Pistol a declarat ca „aproape in toate sectoarele avem aceeași rata, doar o foarte mica creștere se poate spune, dar mica, in Sectorul 1". Restaurantele, cinematografele, teatrele se inchid…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat, marți, ca locurile din secțiile de terapie intensiva pentru persoanele cu COVID-19 sunt aproape ocupate in Capitala, așa ca va trebui reanalizata tot ce inseamna terapie intensiva, terapie intermediara si terapie acuta.Ministrul Sanatații spune ca aceasta…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat sambata 2.064 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 24.847 de teste. Este a patra zi consecutiva in care numarul bolnavilor zilnici se mentine peste 2.000. Alte 32 de persoane infectate cu coronavirus au murit. De asemenea,…

- Sectia ATI dispune de 16 ventilatoare și 16 paturi noi, acoperite cu folie, ca sa nu se aseze praful pe ele. Asta in timp ce pacientii COVID aflati in stare grava sunt transferati catre alte spitale. „Patru cazuri care s-au agravat au trebuit sa fie transferate in alte secții ATI funcționale,…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor care au corp de control in subordine sa intensifice controalele in teritoriu. De asemenea, Orban i-a ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa faca toate eforturile pentru operaționalizarea secției ATI de la ”Spitalul Witting”, din București, altfel directorul…

- Un baiat in varsta de opt ani din Buzau, infectat cu coronavirus, este internat in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Gomoiu din București. Este primul copil din Romania aflat in stare grava, dupa ce s-a infectat cu acest virus, și primul diagnosticat cu Sindromul Kawasaki, o afectiune…

- Unitatea mobila de Terapie Intensiva a fost trimisa la Galati in urma cu trei saptamani. De atunci, unitatea cu 12 paturi pentru bolnavii de Covid 19 in stare critica este nefolosita deoarece nu exista personal, scrie stiripesurse.ro. Specialistii Spitalului Judetean din Galati, in curtea caruia a…