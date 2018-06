Stiri pe aceeasi tema

- "PNL este alaturi de presedintele Romaniei asa cum a fost si in 2014, cand Klaus Iohannis a castigat alegerile prezidentiale, asa cum PNL a fost alaturi de el in toti anii trecuti de la alegerea sa in functia de presedinte. In batalia electorala care va urma in 2019, PNL va fi alaturi de Klaus Iohannis",…

- Opozitia ii cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor. Alesii USR spun ca se tem ca Executivul ar putea veni cu o noua Ordonanta 13. Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca PSD „s-a transformat intr-un grup infractional organizat sub controlul absolut al lui Liviu Dragnea”. „Intreaga…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca PSD s-a transformat intr-un grup infractional organizat sub controlul absolut al lui Liviu Dragnea, iar confruntarea cu aceasta grupare s-a transformat intr-un razboi pentru salvarea democratiei romanesti, titreaza News.ro. ”Intreaga Romanie a putut sa vada…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la anuntul facut de Liviu Dragnea privind posibilitatea emiterii unei Ordonante de Urgenta privind Codul penal, ca ar fi ”o alta nenorocire, o noua ordonanta 13” si ca daca se va intampla acest lucru, PNL va sesiza Avocatul Poporului.Citeste…

- Dupa ce Liviu Dragnea a declarat ca varianta de a adopta prin Ordonanta de urgenta modificarile preconizate la Codurile din justitie este una pertinenta, președintele PNL, Ludovic Orban, dezvaluie ce vor face liberalii daca se vor confrunta cu aceasta situație.

- Eventuala modificare a Codului Penal si a celui de Procedura Penala prin Ordonanta de Urgenta ar fi absurda, a declarat la RFI presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce Liviu Dragnea a afirmat duminica seara, la Antena 3, ca ia in calcul modificarea Codurilor prin OUG, pentru ca Opozitia intarzie adoptarea…

- „Chiar de dimineața am avut o discuție cu domnul Ludovic Orban, discutand exact pe aceasta inițiativa de a contesta la Curtea Constituționala legile privind executarea pedepselor. Este un nou pas mai departe spre ceea ce am declarat, ca Romania devine ușor-ușor un rai al infractorilor. Actuala majoritate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat miercuri proiectul de lege anuntat de ministrul Justitiei care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, sustinand ca Tudorel Toader ii pregateste "terenul" liderului PSD,…