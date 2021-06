Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare va demara procedura de numire a Avocatului Poporului, iar votul in plenul reunit al Parlamentului se va da cel mai probabil lunea viitoare, a declarat Ludovic Orban, presedintele PNL, marți seara. El spune ca Fabian Gyula, propunerea pentru Avocatul Poporului, are sustinerea intregii…

- Ludovic Orban a anuntat ca liderii coalitiei de guvernare au stabilit sa voteze noul Avocat al Poporului luni, 28 iunie, cu o zi inainte ca judecatorii CCR sa se pronunte asupra constitutionalitatii demiterii Renatei Weber. Singurul candidat pentru aceasta functie este de la UDMR, Fabian Gyula, iar…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat luni ca afirmatiile presedintelui PNL, Ludovic Orban, referitoare la negocierile privind formarea coalitiei sunt usor de demontat si a spus ca Orban trebuia sa se gândeasca înainte sa-l "bage în razboi" pentru ca va pierde."Eu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Consiliul National al PNL, ca va candida la presedintia partidului.Decizia de a candida la presedintia PNL este o decizie pe care am luat o greu. Am luat o nu pentru obiectivele mele de cariera, ci am luat o pentru ca stiu ca, in urmatorii ani, PNL va avea…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a afirmat, sambata, in cadrul unei vizite in județul Mureș, ca exista o “asteptare, eventualitate, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL”. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și președintele organizației PNL Sector 6,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat luni, intrebat daca se teme de o candidatura a lui Florin Cițu la Congresul PNL din septembrie, ca nu comenteaza presupuneri. „Știți foarte bine de ce candidez, care sunt obiectivele. Vreau ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei, sa…

- Politicianul a precizat, insa, ca, in cadrul coalitiei, nu s-a luat inca o decizie in privinta candidatului pentru aceasta demnitate, conform Agerpres . Declarația a fost consemnata la Palatul Parlamentului.Ludovic Orban: "Intai trebuie sa finalizam procedura de demitere a Avocatului Poporului. (...)…

- Modul in care este gestionat Ministerul Sanatații este privit cu ingrijorare, spune președintele PNL, Ludovic Orban, care precizeaza ca USR PLUS are raspunderea politica exlusiva pentru menținerea in funcție a ministrului Vlad Voiculescu. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, dupa ședința…