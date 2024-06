Un barbat care a furat o mașina din Timișoara a fost prins de polițiști in aceeași zi, la volanul autoturismului furat, in localitatea Buteni din județul Arad. „In fapt, la data de 4 iunie 2024, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca in aceeași zi, in intervalul orar 11:00 – 12:00, o persoana […] Articolul Hoț care a furat o mașina in Timișoara, prins de polițiști in județul Arad a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .