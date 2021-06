Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca nu a votat si nu sustine proiectul de lege al USR PLUS prin care persoanele care se vaccineaza împotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de câte o zi libera platita, care nu se include în durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin primita. Împotriva inițiativei legislative au votat 30 de deputați - 29 de la AUR și un liberal. "Nu am votat si nu am sustinut acest proiect. (...) A fost o dezbatere în grup, când s-a luat decizia de a sustine, eu nu am fost prezent la dezbatere, am avut Birouri permanente…