- Premierul Ludovic Orban sustine ca Start Up Nation ar trebui lansat în domenii precum IT si cercetare, care pot duce la dezvoltarea economiei românesti. "Nu Start Up Nation pentru pomanageala pe care a gândit-o PSD", a afirmat Orban, duminica, la Consiliul National al PNL.…

- Premierul Ludovic Orban a lansat un atac dur la adresa PSD, formatiune despre care a afirmat ca in continuare controleaza administratia din teritoriu. LIberalul a afirmat ca e greu pentru Guvernul sau sa-si faca treaba cand are o sustinere de doar 21% in Parlament.

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, in primele zece cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate…

- Romania are cea mai mare evaziune si cel mai mic grad de colectare al TVA din Uniunea Europeana, iar nivelul de 19% este unul rezonabil, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban, justificand astfel faptul ca Guvernul nu este de acord cu reducerea TVA.

- Rareș Bogdan s-a dezlanțuit, luni seara, la Romania TV, impotriva propriilor sai miniștri! Prim-vicepreședintele PNL spune ca doar Florin Cițu și Marcel Vela au ieșit public sa spuna ce au gasit la ministerele lor, la Finanțe, respectiv Interne. Bogdan le cere și celorlalți miniștri ai lui Ludovic Orban…

- "Guvernul anterior a mintit. A mintit in privinta veniturilor si a cheltuielilor. Veniturile sunt mai mici cu 18 miliarde de lei, peste 10 miliarde venituri de pe plan intern care erau puse din pix nu existau. Daca nu faceam rectificare bugetara ei n-au prevazut bani pentru pensii. Nu aveam…

- Un deputat USR, Lucian Viziteu, a acuzat afirmat ca ministrul demis al Agriculturii, Petre Daea, a mințit cand a spus ca in Romania sunt doar focare izolate de pesta porcina si ca nu exista o interdictie de export a carnii de porc in Uniunea Europeana. Deputatul USR a declarat ca documentele Comisiei…