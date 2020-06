Stiri pe aceeasi tema

- Foarte mulți lideri politici neaga pericolul legat de noul coronavirus, acuza premierul Ludovic Orban, și indeamna populația la nerespectarea regulilor. Potrivit premierului, anumiți lideri politici instiga...

- Autoritațile continua sa sancționeze nerespectarea regulilor contra COVID Ludovic Orban. Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban a afirmat în aceasta seara, într-un interviu televizat ca autoritațile vor continua sa-i sancționeze pe cei care nu respecta regulile, deși cuantumul…