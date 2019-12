Sorin Roșca Stanescu Constituția spune ca o asumare de raspundere se poate solda cu introducerea unei moțiuni de cenzura din partea opoziției. Tot Constituția limiteaza numarul moțiunilor de cenzura. Doar una intr-o singura sesiune parlamentara. Ce te faci insa cand un premier trasnit introduce deodata mai multe asumari de raspundere? Cum mai impaci prevederile Constituției? The post Ludovic Orban minte! De ingheața apele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .