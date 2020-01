Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Iași, ca ordinul de execuție a lucrarilor pentru Autostrada Unirii, Targu Mureș-Iași-Ungheni, ar putea fi emis in doi ani. Orban admite ca exista și o problema: in primul rand, proiectul trebuie prins in bugetul UE și abia apoi se va ști daca este un…

- Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, premierul Ludovic Orban. ”Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pe proiectul de lege pentru angajarea raspunderii pe proiectul de lege pentru alegerea primarolor…

- Premierul Ludovic Orban a explicat joi la B1 TV de ce Guvernul a ales sa nu dea ordonanța de urgența pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin și a decis sa mearga pe varianta angajarii raspunderii in Parlament:„Va spun eu, sansa la CCR e minima (in cazul angajarii raspunderii pe…

- Guvernul Orban urmeaza sa discute, luni, in sedinta, o Ordonanta de Urgenta prin care se amana cu un an intrarea in vigoare a pensiilor locale ale alesilor locali.Premierul Ludovic Orban a anuntat, dupa sedinta conducerii PNL, ca in sedinta de Guvern se va adopta o Ordonanta simpla sau de Urgenta pentru…

- Sedinta Parlamentului pentru angajarea raspunderii Guvernului pe aceste proiecte este programata la ora 16,00. Potrivit calendarului aprobat, parlamentarii vor putea depune amendamente la aceste proiecte pana luni, la ora 10,00. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri AGERPRES de Guvern,…

- Fostul judecator al CCR Toni Grebla a declarat, pentru MEDIAFAX, ca asumarea raspunderii de catre Guvern este o forma simplificata de legiferare, fiind practic „jumatatea drumului intre ordonanța de urgența și proiectul de lege”.„Este jumatatea drumului intre ordonanța de urgența și proiectul…

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…

- ​Guvernul nu exclude o ordonanța de urgența în cazul legilor justiției daca se va încerca o tergiversare a adoptarii actelor normative în domeniu pe care executivul vrea sa-și asume raspunderea. Premierul Ludovic Orban a precizat ca toata lumea va înțelege ca este nevoie de o…