- Ludovic Orban, fostul președintel liberal, declara ca, la ora actuala, premierul desemnat conform Statutului PNL este el, si nu Florin Citu, conform Agerpres. „La ora actuala, premierul, conform Statutului Partidului National Liberal, desemnat conform statutului, sunt eu. Pentru ca premierul trebuie…

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, a declarat, vineri seara intr-o emisiune de pe postul B1TV ca potrivit statutului PNL el ar trebui sa fie premierul desemnat și nu Florin Cițu, aducand in discuție o decizie a Consiliului Național din 2019. „Soluția a fost foarte simpla, refacerea coaliției de…

- Ludovic Orban spune ca, la ora actuala, premierul desemnat conform Statutului PNL este el, si nu Florin Citu. "La ora actuala, premierul, conform Statutului Partidului National Liberal, desemnat conform statutului, sunt eu. Pentru ca premierul trebuie hotarat in Consiliul National al PNL si…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a facut vineri un apel catre PNL pentru a relua discuții despre formarea unei majoritați care sa susțina un nou guvern. Intr-o declarație de presa facuta dupa ce Florin Cițu i-a cerut sa discute cu PSD și AUR, președintele USR a oferit termen pana duminica liberarilor…

- Propunerea lui Florin Cițu, ca premier propus de PNL; se face cu incalcarea statutului gruparii politice, susține deputatul Ionel Danca, fost purtator de cuvant al partidului. Conform acestuia, cel desemnat ar trebui sa fie Ludovic Orban. „Se iau decizii pe picior fara respectarea prevederilor statutare,…

- Ludovic Orban il atenționeaza pe Florin Cițu in legatura cu desemnarea viitorului candidat la funcția de premier din partea PNL, in cazul in care Guvernul este daramat prin moțiune de cenzura.„Candidatul la funcția de prim-ministru al PNL e decis de Consiliul Național PNL, primul lucru ce trebuie cunoscut…

- Florin Cițu, liderul PNL, a anunțat ca liberalii vor analiza marți, in Biroul Executiv intern, pașii de urmat in ceea ce privește președinția Camerei Deputaților. Ludovic Orban i-a inaintat demisia din funcție, onorandu-și astfel promisiunea facuta inainte de congresul de sambata, cand a pierdut șefia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca „insusi presedintele Iohannis” a formulat o plangere penala pe numele lui Liviu Dragnea pentru ca fostul lider PSD a alocat bani publici din PNDL1 in campania prezidentiala din 2014, aluzie la programul de investitii „Anghel Saligny” pe care il sustine…