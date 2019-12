Stiri pe aceeasi tema

- La 30 de ani de la momentul in care Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism, pe scena Operei Naționale Romane a avut loc o ședința festiva, organizata de doua asociații de revoluționari, impreuna cu primaria. Pentru inceput, Nicolae Robu i-a oferit compozitorului imnului Revoluției, Ilie Stepan,…

- Ziarul Unirea FOTO. Cugirul, la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. Al doilea oraș liber de regimul comunist, dupa Timisoara și al patrulea oraș din Romania in care au inceput anifestari impotriva regimului Ceaușescu Acum 30 de ani, in 21 Decembrie 1989, Cugirul devenea al doilea oraș liber…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit ieri, intr-o sedinta solemna pentru a marca implinirea a 30 de ani de la izbucnirea Revolutiei, la Timisoara. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, presedintii celor doua Camere si liderii de grup din Parlament au tinut discursuri in care au facut apel la coeziune…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent luni seara pe scena Operei Nationale Romane din Timisoara unde a comemorat 30 de ani de la Revolutia din 1989. Aici, acesta amintit de tinerii care si-au pierdut viata in timpul evenimentelor din decembrie 1989 si a subliniat ca „cea mai mare dezonoare pentru…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat ca au fost adunati banii necesari pentru un monument al Revolutiei, dupa ce in luna noiembrie a facut un apel pentru ca timisorenii sa doneze sumele necesare.

- Potrivit unei note interne semnata de Nicolae Robu, adresata structurilor Primariei Timisoara, decizia a fost luata avand in vedere „unele lucruri neavenite" petrecute in oras. „Avand in vedere unele lucruri neavenite, petrecute in orasul nostru la diverse evenimente, se interzice interpretarea/difuzarea…

- Dupa anuntarea exit poll-urilor la ora 21, mai multi liberali au iesit in centrul Timisoarei pentru a sarbatori victoria lui Klaus Iohannis in cursa pentru Cotroceni, informeaza news.ro. Liberalii au iesit in Piata Unirii, apoi au strabatut Piata Libertatii si in final Piata Victoriei, ajungand…

- La trei decenii de la momentul in care Timisoara se declara primul oras liber de comunism, primarul Nicolae Robu decreta Capitala Banatului si primul oras liber de interlopi. Se intampla pe 16 septembrie, cand Robu anunta ferm:”Timișoara este unul dintre cele mai sigure orașe, nu sunt clanuri interlope…