- Liberalii din Bucuresti se pregatesc sa-si aleaga, sambata, conducerea, iar echipele candidatilor s-au reunit pentru a stabili detaliile. Ciprian Ciucu, sustinut de Florin Citu, acuza echipa Violetei Alexandru de minciuna si anunta ca nu are oameni in comitetul de organizare. La randul sau, Violeta…

- „1 an a fost mandatul meu de presedinte ales al PNL Bucuresti. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin.Principalul meu proiect politic intern: curatenie in filiale (stiu bine ce am preluat) si meritocratie in promovare. Fara teama sau constrangeri pentru cei care au incredere in ei. Principalul…

- Violeta Alexandru, actualul președinte al PNL București, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Alexandru, fost ministru al Muncii, il va avea contracandidat pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Violeta Alexandru este susținatoare declarata a lui Ludovic Orban la șefia PNL, in…

- „Pentru mine organizația de tineret a fost cea in care m-am simtit cel mai bine și de care am fost cel mai apropiat, este organizația in care am crescut. (...) Odata cu 4 noiembrie, cand am reușit sa preluam guvernarea, am urmarit promovarea tinerilor la nivel de secretari de stat, de agenții. Le-am…

- Fost ministru al Educatiei, Monica Anisie a castigat luni seara alegerile pentru functia de presedinte al PNL Sector 2, in fața contracandidatului Oana Nicolescu, șefa DSP București. Anisie a fost insa acuzata de un tanar liberal ca l-a zgariat cu unghiile ca sa se asigure ca nu se fura la numararea…

- Organizația PNL Campulung și-a ales in aceasta seara conducerea, in prezența președintelui PNL Argeș, deputatul Adrian Miuțescu. Acesta a venit in mijlocul organizației muscelene insoțit de senatorul Danuț Bica, prim-vicepeședintele Marius Postelnicescu, vicepreședintele PNL Argeș, Cristian Mitrofan,…

- Prezența Monicai Anisie intre cei peste 30 de lideri PNL care au fost alaturi de premierul Florin Cițu, la anunțul privind candidatura la șefia PNL, a fost pentru mulți o surpriza, in condițiile in care Ludovic Orban a fost cel care i-a sprijinit ascensiunea in partid și obținerea portofoliului de…