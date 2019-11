Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri seara, ca seful Casei de Pensii a intrat in concediu medical "parca special ca sa creeze probleme in plata pensiilor", in conditiile in care sunt intarzieri la deciziile de stabilire a pensiilor. "Si el intra in concediu medical, probabil stia ca urmeaza sa…

- "Presedintele Casei de Pensii si-a luat concediu medical si deja... si-a luat concediu medical parca special ca sa creeze probleme in plata pensiilor. Creeaza efectiv niste situatii de neimaginat, incredibile, un asemenea comportament iresponsabil eu nu am intalnit", a declarat Ludovic Orban la Digi…

Coordonatorul campaniei PSD, Lia Olguța Vasilescu, susține ca liderii USR sunt disperați și calca in picioare legea electorala. Ea le amintește despre faptul ca fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat pentru ca a chemat oamenii la vot in ziua alegerilor.

Premierul Ludovic Orban susține ca in țara s-au inregistrat doar incidente minore și nu este afectat procesul electoral. Orban a explicat ca ar putea fi un moment istoric, cu cea mai mare prezența din istoria primului tur al prezidențialelor.

- Formatia Academica Clinceni a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Poli Iasi, in etapa a XVI-a a Ligii I, potrivit news.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Achim, in minutul 72, cu un sut de la 6 metri. Academica Clinceni: Valceanu - Matei, Chatziterzoglu,…

Site-ul Parlamentului libanez a fost tinta unui atac cibernetic, vineri seara, astfel ca nu a fost disponibil, informeaza AFP, potrivit news.ro.

Patronul Realitatea, Cozmin Gușa, recent inscris in PSD, susține ca "paralel" ar avea doi candidați la prezidențiale: Dan Banra și Mircea Diaconu. Gușa considera ca aceștia aparțin unor grupari diferite din SRI și joaca tare fiecare pentru a ajunge in turul II.

Trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, sambata, intr-un accident rutier produs pe Autostrada Transilvania, la intrarea in Turda. In accident au fost implicate patru autoturisme, care s-au ciocnit din cauza ceții.