- Liderul Forta dreptei, Ludovic Orban ii cere joi presedintelui PSD sa ii retraga sprijinul politic ministrului Apararii, Vasile Dincu, acuzandu-l ca ”pune in pericol scutul de la Deveselu chiar in timp ce Putin si alti lideri de la Kremlin ameninta cu folosirea armei nucleare”. ”Ministrul Apararii ne…

- Conform unor surse TVR INFO, liberalii nu ar mai dori sa il susțina pe Nicușor Dan la urmatoarele alegeri pentru Primaria Capitalei și au fost deranjați ca edilul Bucureștiului s-ar lauda ca avea PNL-ul in spate, in contextul percepției negative a activitații primarului

- Ministrul roman al Apararii, Vasile Dincu, a dezvaluit recent ca Romania este dornica sa cumpere radare și drone din Israel, potrivit haaretz.com. Romania este foarte dornica sa achiziționeze sistemul de aparare antiracheta Iron Dome de la Israel, spun surse in urma vizitei ministrului roman al Apararii,…

- Ministrul roman al Apararii a vorbit, miercuri seara, despre pericolul reprezentat de razboiul din Ucraina. Acesta a avertizat cu privire la noile operațiuni militare pregatite de ruși, dar și despre consecințele pe care Ucraina și statele europene le-ar putea suporta. Vasile Dincu a fost intrebat și…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca Rusia „ar putea incerca sa faca ceva deosebit de urat” in preajma Zilei Independenței Ucrainei de miercuri. Fiica politologului Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, a murit in explozia masinii in care se afla.

- PSD discuta despre o eventuala schimbare din funcție a ministrului apararii, Vasile Dincu, insa o decizie nu a fost inca luata, au declarat surse de la varful partidului. Potrivit acestora, „exista o presiune interna deoarece a facut greșeli mari”.

- Ministrul roman al Apararii, Vasile Dincu, crede ca Austria e in NATO, desi Austria este, in realitate, tara neutra. Austria nu si-a exprimat niciodata dorinta sa fie primita in Alianta Atlantica. Totusi, ministrul roman al Apararii a sustinut ca Austria ar fi membru NATO. Ministrul Dincu a comis aceasta…

- Aviatorii dau o lectie de fratie, de solidaritate, de unitate la bine si la rau, a afirmat, miercuri, ministrul Apararii, Vasile Dincu, in cadrul ceremoniei de celebrare a Zilei Aviatiei si a Fortelor Aeriene Romane.