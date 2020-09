Premierul Ludovic Orban declara ca nu este „deranjat” de prevederea legala care a oprit angajarile in institutiile publice, el spunand ca multe dintre acestea au demonstrat ca pot functiona si fara angajati noi, dar si cu angajati care lucreaza de acasa. Orban sustine ca e nevoie de reducerea numarului de acte normative care reglementeaza functionarea administratiei, pentru ca multe dintre acestea sunt „parazitare” si ingreuneaza activitatea institutiilor.

„Va spun sincer ca nu ma deranjeaza articolul din Legea 55 prin care s-au oprit concursurile in sectorul public. Am constatat in mai…