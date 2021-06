Ludovic Orban a declarat, dupa ședința de luni a coaliției, ca exista o ruptura in ceea ce privește Legea Romexpo, pe care președintele Iohannis a retrimis-o in Parlament in urma solicitarii USR-PLUS. ”E o lege adoptata de Parlament, retrimisa de președinte cu niște observații, nu am ajuns la o poziție comuna in coaliție. Aș prefera […] The post Ludovic Orban dupa coaliție: “NU am ajuns la un consens. Aș prefera sa nu va spun de ce” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .