Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Ludovic Orban a vorbit, joi seara, despre cursul de schimb din Romania și despre o eventuala creștere a euro in raport cu leul. orban spune ca nu e nici o problema și ca romanii ar trebui sa aiba incredere in economie."Permanent a existat o presiune asupra cursului de schimb…

- Ministrul Finantelor a publicat pe Facebook un grafic din care reiese ca indicele ROBOR la trei luni este in scadere, ceea ce s-ar putea traduce in rate mai mici la credite. "Rate mai mici pentru romani. Dobanzile continua sa scada. Increderea investitorilor in guvernarea PNL CRESTE…

- Alocațiile copiilor se mai joaca și la pacanele, motiv pentru care introducerea voucherelor ar fi o soluție, pentru ca banii de la stat se vor duce astfel chiar in beneficiul copilului, a spus ministrul Muncii Violeta Alexandru, potrivit Agerpres. Ministrul a spus ca va lansa o consultare publica referitor…

- Florin Citu a informat Guvernul, marti, in sedinta Executivului, ca incasarile realizate la buget sunt cu 300 de milioane de lei mai mari raportat la programul de incasari prevazut pentru prima luna a anului. In acest context, primul ministru Ludovic Orban a cerut ministrului Finantelor sa solicite…

- Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii administrate privat…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu i-a solicitat primului-ministru Ludovic Orban sa-l revoce din funcția de ministru al Finanțelor pe Florin Cițu ca urmare a adoptarii de catre Senat a moțiunii simple indreptate impotriva acestuia.”Cițu – demisia! (...) In nicio luna de zile, acest om a indatorat Romania…

- "Luni, 9 decembrie, veti asista la o premiera. O sa fie pentru prima oara, in ultimii trei ani, cand un ministru al finantelor le spune adevarul romanilor despre finante/buget/economie in Parlamentul Romaniei. Va astept sa urmariti dezbaterile la motiunea simpla depusa de PSD impotriva mea. Luni,…

- Deficitul bugetar pentru 2018 va fi revizuit la peste 4%, de la 2,76%, cat a fost tinta asumata la inceputul anului, a anuntat, intr-un interviu acordat Bloomberg, ministrul Finantelor, Florin Citu, preluat de Profit.ro.Anterior, premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul urmeaza sa prezinte…