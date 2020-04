Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca o decizie in ceea ce priveste prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi luata in functie de evolutia epidemiei de coronavirus."Analizam evolutia epidemiei si in functie de aceasta evolutie vom vedea care este cea mai buna decizie.…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca o decizie in ceea ce priveste prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi luata in functie de evolutia epidemiei de coronavirus. "Analizam evolutia epidemiei si in functie de aceasta evolutie vom vedea care este cea mai buna decizie. Starea…

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis: Urmeaza saptamani foarte dificile, care vor fi critice pentru sistemul de sanatate din Romania. Apel catre cetațenii din Diaspora: „Nu veniți acasa de Paște” Președintele Klaus Iohannis a susținut astazi, 3 aprilie, o declarație de presa la Palatul Cotroceni prin care a…

- Președintele Klaus Iohannis a facut un apel catre romanii din strainatate și le-a cerut sa nu vina acasa de Paște. Președintele a spus ca ințelege cat este de greu, dar face acest apel pentru a stopa extinderea coronavirusului.”Fac un apel catre romanii din diaspora, un apel necesar, dar care…

- Romania continua lupta cu COVID-19! Odata ce se va depași numarul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirus, țara noastra va trece in „Scenariul 4”,atunci cand vor fi luate noile masuri anunțate de reprezentanții Ministerului de Interne. Vizați de noile masuri sunt și cei care vor ramane acasa.Guvernul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii responsabili in gestionarea epidemiei COVID-19, ca starea de urgenta este pentru 30 de zile, fiind necesar ca masurile sa fie luate foarte repede. ‘Am emis decretul prin care se instituie starea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii responsabili in gestionarea epidemiei COVID-19, ca starea de urgenta este pentru 30 de zile, fiind necesar ca masurile sa fie luate foarte repede. "Am emis decretul prin care se instituie starea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca incepand de luni se instituie starea de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru 30 de zile. "Incepand de astazi se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pentru o pentru o perioada de 30 de zile", a spus seful statului…