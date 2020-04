Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca are incredere ca platforma IMM Invest va fi funcționala și site-ul nu va mai fi vulnerabil unor eventuale atacuri cibernetice, anunța MEDIAFAX.„Aplicația pentru IMM va fi funcționala. Am incredere ca nu va mai fi vulnerabil unor eventuale…

- Premierul are incredere ca nu vor mai exista eventuale atacuri cibernetice, aplicația fiind funcționala de la ora 09:00. ”Aplicatia pentru IMM va fi functionala. Am incredere ca nu va mai fi vulnerabila unor eventuale atacuri cibernetice. Nu va pot spune cu precizie ora, cred ca ora 9 dimineata.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca dupa ce va trece starea de urgenta se gandeste sa depuna motiune simpla impotriva lui Florin Citu. Liderul social-democrat a spus ca a discutat despre acest lucru si cu alti lideri politici. „Am vorbit si cu alti lideri politici, in acest moment…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca programul IMM Invest va fi operational "cat de curand posibil", precizand ca in urma problemelor aparute la aplicatia online se construieste o alta care sa fie "suta la suta functionala". "Va fi operational cat de curand posibil. Au…

- Toata procedura de inregistrare va fi reluata, pas cu pas de la 0. Azi 17.04.2020 ora 10.00, portalul www.imminvest.ro a fost deschis pentru inscrierea potentialilor beneficiari ai programului IMM INVEST ROMANIA. Portalul a inceput sa fie accesat inca de la ora 5.30, a inregistrat o crestere graduala…

- Atu Tech, cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri, le faciliteaza instalatorilor de sisteme de securitate si supraveghere video accesul la lucrari de montare de astfel de echipamente la nivel national. In urma unei investitii de 30.000 de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca proiectul de ordonanta de urgenta care permite ca cetatenii sa acceseze servicii din partea spitalelor private se va afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de marti in masura in care are toate avizele. "Este un proiect de ordonanta de urgenta care modifica legislatia…

- Premierul Ludovic Orban a spus, miercuri, in Parlament, referitor la hotararea CCR de a admite sesizarea PSD de neconstituționalitate a asumarii pe OUG51, ca prin decizia Curții se adopta poziția PSD „care-și dorește ca copii noștri sa nu mai ajunga la școala”. Acesta a zis ironic „așa Curte, așa…