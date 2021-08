Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi înaintea alegerilor la PNL București a început scandalul întrei cei doi contracandidați la șefia organizației. Liderul PNL sector 6, Ciprian Ciucu acuza echipa Violetei Alexandru de "minciuna " și "joc murdar". În replica, Violeta Alexandru, spune…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL, Ludovic…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL, Ludovic…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL,…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca prin declaratiile ca va reforma Romania prin ordonante de urgenta si nu prin legi adoptate de Parlament, Florin Citu spune ca forul legislativ care l-a desemnat premier este anacronic, antireformist si conservator, contrazicandu-l astfel pe presedintele Iohannis.…

- In ciuda ploilor si frigului, totusi vara vine si aduce cu sine si mult asteptatele vacante si concedii. Trebuie sa recunoastem ca dupa elevi cele mai lungi vacante le au parlamentarii. Ei sunt un fel de copii mai mari, carora alegatorii le-au pus in mana puterea de a schimba prezentul si viitorul,…

- ​Emil Boc crede ca Florin Cîțu este opțiunea cea mai buna pentru conducerea PNL, iar în ceea ce privește un eventual tandem pe care sa îl faca cu actualul premier la vârful partidului, primarul Clujului a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca nu o sa se implice „mai mult…