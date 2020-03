Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat miercuri ca fluenta transportului de marfa va fi asigurata, iar transportatorii romani isi vor putea desfasura activitatea in conditii normale. In acest sens, Orban a precizat, in debutul sedintei de Guvern, ca a discutat cu omologul sau de la Budapesta. ‘In urma…

- Premierul ungar Viktor Orban a evocat vineri in interviul sau saptamanal radiodifuzat o legatura intre imigratie si noul coronavirus, care ar fi fost "introdus de straini si care se propaga intre ei", noteaza AFP. El a avertizat, totodata, ca epidemia nu se va incheia in cateva saptamani, a consemnat…

- Doua sute de TIR-uri din Romania erau blocate, vineri, in puncte de frontiera din Italia si Slovenia, estimarile fiind ca numarul acestora va creste, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Oficialul a prezentat situatia autovehiculelor pentru transportul rutier international de…

- Peste 30% dintre soferii care sunt inregistrati cu carte de munca la companiile de transport international de marfa refuza sa plece in cursa, pentru ca risca sa fie blocati in Ungaria, Slovenia sau Serbia, a declarat, vineri, ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode. "Avem un deficit de peste…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…

- Premierul ungar Viktor Orban a avertizat joi impotriva cresterii presiunii migratorii la granita de sud a Ungariei si a inmultirii grupurilor organizate de migranti care incearca sa intre in Ungaria, odata cu imbunatatirea vremii, relateaza MTI, potrivit AGERPRES.In declaratiile facute presei…

- Ce soluții au gasit vecinii unguri, pentru creșterea natalitații. Tratamente de fertilitate gratuite și scutiri de impozite pentru femei Clinicile publice din Ungaria vor oferi gratuit tratamente pentru a favoriza fertilitatea, pentru a incetini declinul demografic al Ungariei, a anuntat joi premierul…

- ​Clinicile publice din Ungaria vor oferi gratuit tratamente pentru a favoriza fertilitatea, pentru a încetini declinul demografic al Ungariei, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, informeaza AFP. "Guvernul a decis ca, începând cu 1 februarie, medicamentele folosite…