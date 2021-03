Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120.000 de persoane din Marea Britanie au murit din cauza Covid-19, arata cifrele oficiale ale guvernului publicate sambata, potrivit Mediafax. Cifra ii reprezinta pe cei care au primit teste pozitive in cele patru saptamani inainte de a muri, conform DPA. Insa, potrivit numarului…

- Legea pensiilor din 2019, pusa la punct de Dragnea si Olguta Vasilescu, care prevedea cresterea substantiala a punctului de pensie si schimbarea radicala a formulei de calcul, va intra in vigoare abia la 1 septembrie 2023.

- Salariul mediu net va crește in acest an cu 147 de lei, de la 3.180 in 2020 la 3.323, potrivit proiectului de buget pus in dezbatere publica de Ministerul Finanțelor. Peste trei ani, salariul mediu net ar urma sa creasca la puțin peste 4.000 de lei. Nivelul salariilor intre anii 2020 și 2024: 2020:…

- Un numar de 72 de liberali au fost validați in Biroul Politic Național al PNL pentru a ocupa funcții publice, unul dintre cele mai cunoscute nume fiind cel al deputatului Florica Cherecheș, care va fi președintele Autoritații pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții.

- Epopeea detasarilor la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad a luat sfarsit. Este vorba de cele doua cazuri care au retinut atentia mass-media saptamana trecuta. Bazate pe prevederile unei legi (55/2020) care interzic organizarea de concursuri, dar deschid usile doar pentru unii candidati la joburi…

- Fosta chelnerița Simona Iancu, angajata ca inginer la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, si-a dat demisia, dupa ce cazul sau a ajuns in presa. Actul unilateral a fost inregistrat luni, de Primaria Vatra Moldovitei, Suceava. „Singurul care a ramas pe poziții e directorul Petru Avram, vicepreședintele…

- Scandalul de la Apele Romane se lasa cu o demisie. Fosta chelnerita angajata inginer la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad a demisionat, scriu jurnaliștii de la Recorder. Ei au dezvaluit in urma cu cateva zile ca la departamentul care se ocupa de apararea impotriva inundațiilor a fost angajata…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, la postul B1 TV, ca a fost frustrat de numarul insuficient de testari anti-Covid inca de pe vremea cand se afla in opozitie. De asemenea, ministrul a sustinut ca, in prezent, una dintre problemele cu care se confrunta autoritatile este legata de raportarea…