Stiri pe aceeasi tema

- ​Tensiunile continua în Coaliție. Liderii USR și UDMR sunt în continuare nemulțumiți din cauza sumelor promise de premierul Florin Cîțu la rectificarea bugetara. La finalul ședinței Coaliției, Florin Cîtu a anunțat ca suma care va fi alocata suplimentar Ministerului Transporturilor…

- Liderii coalitiei s-au intalnit, marti, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, pentru a discuta despre proiecte locale din zona Brasov – Covasna, sustin surse politice pentru „Adevarul”. Sedinta are loc la o zi dupa ce a avut loc o sedinta a Coalitiei la Palatul Victoria.

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat joi ca l-a deranjat modul in care premierul Florin Cițu a procedat cu remanierea ministrului Finanțelor . Orban a spus ca premierul nu a avut acordul sau și nici al forurilor statutare ale partidului. De asemenea, liderul PNL a ținut sa precizeze ca spera ca…

- ​​Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și cel de numire ca interimar a lui Florin Cîțu. Premierul Florin Cîțu a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern ca a transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare…

- De mai bine de o luna, exista nemulțumiri legate de modul in care ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, iși desfașoara activitatea in cadrul ministerului. De altfel, chiar ieri a avut loc o discuție intre premierul Florin Cițu și liderul PNL Ludovic Orban legata de o posibila remaniere in acest guvern.Ar…

- De mai bine de o luna exista nemulțumiri legate de modul in care ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, iși desfașoara activitatea in cadrul ministerului. De altfel, chiar ieri a avut loc o discuție intre premierul Florin Cițu și liderul PNL Ludovic Orban legata de o posibila remaniere in acest guvern.Ar…

- Anca Dragu, președintele Senatului, susține ca proiectul care presupune daramarea zidului de beton din jurul Parlamentul este in lucru, saptamana viitoare fiind programate intalniri importante cu Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, și cu Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. De asemenea,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si pensiile s-au aflat printre temele discutate marti de liderii coalitiei de guvernare. "Am discutat mai mult pe PNRR, am detaliat, am mai clarificat cateva aspecte", a declarat, la finalul sedintei, vicepremierul Kelemen Hunor, lider…