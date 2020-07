Stiri pe aceeasi tema

- DNA a deschis 33 de dosare pentru a verifica achizițiile publice din perioada de urgența, justificate de pandemia de SARS-CoV-2, a declarat șeful DNA, Crin Bologa, intr-o conferința de presa online. Unul dintre aceste dosare este cel privind achiziția de maști facute de Oficiul național pentru achiziții…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca Parlamentul a incalcat principiul separației puterilor in stat prin modificarea hotararii privind instituirea starii de alerta. El spune ca, momentan, guvernul nu va ataca in niciun fel hotararea votata in parlament, pentru ca acum este important…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor critica dur decizia președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a contesta amenda primita de la CNCD pentru declarațiile facute pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc și il acuza de dubla masura. “CNCD spune ca o comunitate a fost discriminata, a fost lezata demnitatea…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența informeaza printr-un document de tip Q&A (intrebari și raspunsuri) cum trebuie sa traim starea de alerta și ce putem face in aceasta perioada. Autoritațile supun atenției diferite cazuri ipotetice, raspunzand astfel unor intrebari frecvente…

- In proiectul de lege adoptat in sedința de guvern de luni sunt prevazute amenzi aproape la fel de mari precum cele din perioada starii de urgența. Guvernanții trebuie sa individualizeze amenzile și sa vina cu legi prin care sa stabileasca exact contravențiile și cuantumul lor, conform decizie CCR din…

- Premierul Ludovic Orban a evitat, joi, sa-i mai dea o replica liderului PSD Marcel Ciolacu, spunand ca „e bine ca am depașit aceasta etapa pana la urma”, pentru ca proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc a fost respins ieri in Senat. „Ce sa-i raspund? In calitate de președinte al Camerei…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va vota “responsabil” privind prelungirea starii de urgența, joi, in Parlament. “Incompetența Guvernului in gestionarea crizei, dar și lipsa oricarui dialog pentru un plan de masuri economice și sociale ne pun sa alegem intre doua rele: sa…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca a semnat decretul pentru prelungirea starii de urgența, in contextul COVID-19. „Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgența pe intregul teritoriu al Romaniei pentru a putea fi luate in…