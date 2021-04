Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a reactionat la acuzatiile lansate de Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, cu privire la masluirea datelor despre pandemie de catre Guvernul Orban, inainte de alegerile de anul trecut. “Ministrul Sanatatii trebuie sa fie foarte ocupat. Nu comentez un comentariu (sic!).…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan i-a certat pe premier, pe Ludovic Orban și pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru ca nu au implementat masurile de sprijin pentru HoReCa și nici pe Masura 3 de sprijin, referitoare la capitalul de lucru, nu s-a facut nimic. “Pe de o parte venim cu restricții…

- La ședința de guvern de miercuri, 17 martie, a fost prezentata evaluarea facuta fostei guvernari, al carei premier a fost Ludovic Orban, concluziile fiind ca 66% dintre țintele propuse prin Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) au fost ratate. PALG cuprinde proiectele „cu impact semnificativ asupra…

- Dan Barna n-a vrut sa intre in cadrul pozei pe care și-au facut-o liderii PNL in Parlament, ba chiar se uita urat la Ludovic Orban și Florin Cițu, ultimul, cel mai familiarizat cu selfie-urile. Poza a fost facuta de penelistul Dan Vilceanu, pe 22 februarie, atunci cand Florin Cițu a fost audiat in plen…

- Incep pregatirile pentru Congresul PNL. In timp ce contestatarii lui Ludovic Orban inca iși cauta personajul cu care sa poata sa-l invinga, actualul șef al PNL iși pregatește deja echipa. Dan Motreanu, europarlamentar PNL, va fi alegerea lui Orban pentru funcția de secretar general al partidului, pentru…

- Ambasadorul din SUA, George Maior, precum și cel din Germania, Emil Hurezeanu, și-au terminat mandatele și vor fi rechemați in țara de președintele Klaus Iohannis. Surse diplomatice au declarat pentru Sursa Zilei ca Emil Hurezeanu va primi un nou post de ambasador in Austria. George Maior a fost directorul…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a anunțat o decizie luata de Guvern privind pensiile: acestea nu vor mai crește in acest an, ci vor fi indexate din 1 ianuarie 2022 cu o formula care va lua in calcul inflația, plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie pe anul precedent.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a avut marți prima reacție publica legata de conflictul din partid, dupa ce Rareș Bogdan și Robert Sighiartau i-au cerut demisia. Intrebat, marți, daca ia in calcul sa demisioneze, in condițiile in care are din ce in ce mai mulți contestatari in partid, Orban a raspuns:…