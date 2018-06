Liderul PNL, Ludovic Orban, solicita demisia lui Calin Popescu-Tariceanu din functia de presedinte al Senatului, considerand ca a adus grave prejudicii Romaniei prin pozitiile impotriva institutiilor europene. "Consider revoltator modul in care, astazi, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a permis sa enunte o serie de pozitii impotriva institutiilor europene si sa aduca, astfel, grave prejudicii Romaniei. Calin Popescu-Tariceanu a uzurpat functia de presedinte al Senatului intrucat pentru pozitiile exprimate in cadrul reuniunii Asociatiei Senatelor din Europa nu a avut mandat din…