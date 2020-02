Ludovic Orban are un as în mânecă împotriva PSD: 'Avem ac de…

Prim-ministrul desemnat Ludovic Orban a declarat ca PNL are solutii si in varianta in care PSD va incerca sa tergiverseze procesul declansarii alegerilor anticipate, dar nu a vrut sa divulge planul respectiv. "Avem ac de cojocul lor si pentru aceasta eventualitate. Dar nu va pot spune acum, veti afla", a aratat liderul PNL, intr-o declaratie de presa sustinuta sambata la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

In ce priveste ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen,…