Ludovic Orban anunță că starea de alertă se va prelungi și după 15 septembrie Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat ca starea de alerta va fi prelungita și dupa 15 septembrie printr-o hotarare de guvern ce va cuprinde și principalele reguli pentru desfașurarea scrutinului programat pentru 27 septembrie. „In ceea ce privește ziua votului, asta vom reglementa in HG privind prelungirea starii de alerta, in data de 15 septembrie. (…) […] Citește Ludovic Orban anunța ca starea de alerta se va prelungi și dupa 15 septembrie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

