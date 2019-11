Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca a eliberat din functie aproape 40 de secretari de stat PSD. "Astazi, am mai semnat a doua transa. Am eliberat din functie cred ca aproape 40 de secretari de stat PSD, maine voi continua. Trebuie pregatite deciziile, trebuie analizata baza legala si trebuie…

- "Pesedistii sunt disperati. Au dat ordin sa intre in concediu medical pentru a nu fi demisi. La Arad, prefectul si subprefectul au intrat in concediu medical, incercand sa blocheze alegerile de duminica, dar domnul Orban, Vela si domnul Predoiu le-au gasit leacul, iar maine vor anunta cum le-au venit…

- Premierul Ludovic Orban anunta, reluand afirmatiile facute in sedinta de Guvern, ca a inceput deja sa semneze decizii de demitere a unor secretari de stat, dand ca exemple deciziile de eliberare din functie ale fiilor unor politicieni precum Adrian Nastase, Dumitru Buzatu sau fiul generalului in rezerva…

- "Daca a trecut motiunea de cenzura, sansa ca viitorul Guvern sa fie investit va fi mai mare decat sansele sa pice la vot. (...) Suntem optimisti, avem incredere si vom purta discutii si negocieri cu toti posibilii parteneri astfel incat sa-i convingem de necesitatea de a sustine un Guvern, pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirmat sambata, la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL Sud-Vest Oltenia, ca sub o guvernare liberala de patru ani va fi finalizat drumul expres Sibiu-Pitesti si tronsonul de autostrada Calafat-Lugoj. "In 2008 am aprobat in Guvernul liberal indicatorii tehnico-economici…

- "Daca nu vom gasi o solutie, se va ajunge in situatia in care Guvernul va avea un sprijin minoritar. Am spus in mai multe randuri ca, in absenta unei majoritati, Partidul Social-Democrat trebuie sa se gandeasca sa treaca in opozitie, orice alta solutie, cel putin pana acum, in cadrul guvernarilor…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, 'face un joc ascuns', 'iesind cumva sa o sprijine pe Viorica Dancila', a afirmat, luni, liderul PRO Romania, Victor Ponta, care s-a referit la anuntul privind depunerea unei motiuni de cenzura de catre liberali. "Cred ca domnul Orban ori face un joc ascuns…