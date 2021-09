Ludovic Orban, aflat in Alba, raspunde acuzațiilor lui Cițu și Rareș Bogdan: „Corectitudinea mea institutionala a ajuns sa fie exploatata marsav” Ludovic Orban, aflat in Alba, raspunde acuzațiilor lui Cițu și Rareș Bogdan: „Corectitudinea mea institutionala a ajuns sa fie exploatata marsav” Ludovic Orban a declarat sambata, la Blaj ca si-a indeplinit „obligatiile regulamentare” prin faptul ca a convocat vineri seara sedinta Birourilor permanente reunite din Parlament in vederea stabilirii calendarului dezbaterii motiunii de cenzura, el adaugand ca regreta ca s-a ajuns ca aceasta corectitudine…