Mai multi deputati ai PNL au fost sunati si "chemati in mod fals" la DNA Brasov, inaintea votului plenului asupra proiectului privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ). „S-a petrecut un lucru absolut incredibil. Foarte multi colegi deputati din PNL, cu 40 de minute, cu 30 de minute, cu 20 de minute inaintea […]