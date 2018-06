Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca doar doua lucruri sunt certe pe lumea asta: moartea si taxele. Insa in timp ce moartea e una singura, taxele parca nu se mai termina. Si dupa ce ca sunt multe, in unele tari mai sunt si ciudate, pe alocuri chiar ridicole. Listverse a strans cateva astfel de exemple. Ramane ca tu sa tragi…

- De mult n-a mai cunoscut Sala Sporturilor o asemenea atmosfera, asa cum a fost duminica seara, la meciul dintre nationalele feminine de handbal ale Romaniei si Portugaliei, ultimul din grupa de calificare la Campionatul European ce va fi gazduit de Franta, in luna decembrie! Aproximativ 2.000 de spectatori,…

- Airbus Helicopters avertizeaza ca este gata sa inchida linia de asamblare de la Ghimbav, Brasov, daca Romania nu va face o comanda de cel putin 16 elicoptere militare multirol H215M, iar Bucurestiul trebuie sa clarifice situatia, in conditiile in care poarta negocieri intense cu americanii de la Bell…

- Producatorii și comercianții de produse vegetariene din Franța au primit o lovitura puternica. Parlamentul a votat o lege care interzice folosirea unor titulaturi precum "cârnați vegetali" sau "șunca vegetala".

- Sambata, 14 aprilie 2018, buletinele de știri ale televiziunilor lansau „știrea-bomba”, cum le place jurnaliștilor sa spuna intr-o lume prea militarizata, ca „Forțele unite”, adica SUA, Marea Britanie și Franța, au atacat Siria, pe motiv ca regimul aflat la putere, condus de Bashar al-Assad, ar fi…

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, in aceasta dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc, scrie Mediafax. Anuntul bombardamentului…

- Integratorul IT Trencadis Corp din Baia Mare, firma locala cu cea mai buna pozitionare din clasamentul FT, a inregistrat in perioada 2013-2016 o rata medie de crestere de 100,9%, businessul ajungand la 19,6 mil. lei (4,4 mil. euro) in 2016. Compania din Baia Mare, al carei actionar majoritar este Radu…

- Premiera dupa premiera la Olimpiada Naționala de Limba Franceza de la Buzau. Dupa ce Michele Ramis a marcat prin vizita sa la Buzau, prima prezența a unui ambasador al Franței la o olimpiada, cel mai mare dramaturg roman contemporan, Matei Vișniec, stabilit in Franța, a transmis un mesaj video celor…