Lucrul cu fibra optica, la urmatorul nivel prin vanzari-electronice-telecoms.ro Utilizata intr-o varietate de aplicatii astazi, fibra optica constituie o actualitate necesara, completata de produse diverse ce sustin lucrul cu aceasta. Indiferent de proiectul desfasurat, acolo unde acest sector este implicat, exista si solutii pentru fiecare situatie. Lucrul cu fibra optica este o activitate destul de frecventa astazi, care se poate realiza eficient doar cu ajutorul potrivit.



Fibra optica in sine cunoaste astazi o multitudine de utilizari la nivel mondial, iar utilitatea ei in ceea ce priveste retelele de calculatoare este numai un exemplu in acest sens. Este cea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se cauta voluntari pentru asigurarea comunicarii intre pacienți și rude N. Dumitrescu Este o munca titanica, se muncește non-stop, personalul este foarte obosit, dar, etapizat, am gasit si incercam sa gasim solutii pentru a face fata numarului mare de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Acesta a…

- Cand vine vorba de amenajarea baii, fie ca dorești sa-ți construiești o casa, fie ca vrei sa renovezi o locuința mai veche, este bine sa ții cont in primul rand de rolul ei funcțional, dar sa nu neglijezi nici aspectul estetic. Aceasta, pentru ca poți transforma baia dintr-o incapere banala, care raspunde…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a lansat proiectul „Totul pentru inima ta – program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular”. Peste 165.000 de romani vor beneficia de programul care se va desfașura pana in anul 2023. Articol publicat in Jurnalul…

- Declaratiile live ale lui Nicusor Dan -Am spus asta si vreau sa explic. A fost o campanie care, dincolo de temele de viata curenta, trafic, poluare, a fost despre valori. Am vrut sa arat o alta realitate pe care bucurestenii o vad in fiecare zi. -Lucrul cel mai important e cel in care…

- A fost stabilit un caștigator al licitației pentru proiectul cu finanțare europeana care prevede modernizarea iluminatului public in municipiul Targu Jiu! A trecut și perioada de depunere a contestațiilor și urmeaza semnarea contractului. Proiectul prevede, printre altele, asigurarea a 27 de kilometri…

- La nivel national se profileaza – sau, mai precis, se anticipeaza – victoria PNL. Cum se cuantifica rezultatele la alegerile locale? Cum se stabilesc ierarhiile politice luand in calcul rezultatele finale ale alegerilor din 27 septembrie? Indiferent de metoda, alegerile locale pregatesc electoratul…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca urmeaza sa se intalneasca, joi seara, cu reprezentantii ANCOM si ai operatorilor de telefonie mobila, pentru a discuta despre asigurarea accesului la internet in scoli. "Avem o intalnire cu ANCOM si operatorii de telefonie mobila,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca urmeaza sa se intalneasca, joi seara, cu reprezentantii ANCOM si ai operatorilor de telefonie mobila, pentru a discuta despre asigurarea accesului la internet in scoli. "Avem o intalnire cu ANCOM si operatorii de telefonie mobila, sa vedem, fata de cele 2.800…