Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat marti, deblocarea proiectului Centurii Timisoara Sud, odata cu emiterea autorizatiei de construire pentru suprafetele de teren suplimentare.

- Centura Orasului Bacau va fi data in folosinta integral in perioada imediat urmatoare, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Astazi am fost intr-o vizita pe ceea ce a fost pana deunazi santierul Centurii Bacau, alaturi de vicepremierul Dan Barna. Ma bucur sa vad…

- Primarul comunei Lupșa din județul Alba, Radu Penciu, a anunțat ca DN75, aflat intr-o stare deporabila, va intra in reparație. Acesta a spus ca a avut o intalnire cu ministrul Transporturilor, Catalin Drula și cu vicepremierul Dan Barna, colegii sai de partid. Penciu a postat de altfel o fotografie…

- “Tocmai ce am emis autorizația de construire pentru lotul 5 al autostrazii Sibiu-Pitești. Este vorba de un tronson intre Curtea de Argeș și Pitești, lung de 30 de km. Constructorul a inceput mobilizarea și va demara lucrarile in perioada urmatoare” a anunțat pe Facebook ministrul Transporturilor, Catalin…

- Lucrarile de la podul de la Braila „avanseaza foarte bine” Lucrari de construcție la podul de peste Dunare de la Braila. Foto: Captura YouTube Lucrarile de la podul de la Braila avanseaza foarte bine, atât la pod, cât și la drumurile de legatura, complet deblocate de luna trecuta, scrie…

- Autorizatia de construire pentru ultimii 15 kilometri de drumuri de legatura cu Podul de la Braila a fost emisa, iar la sfarsitul anului viitor podul va fi dat in trafic, a scris vineri ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. …

- Problema DN 12A Targu-Ocna – Comanești, afectat de o noua alunecare de teren, a ajuns in Parlament. Deputata Catalina Ciofu (PNL Bacau) l-a interpelat pe Catalin Drula, ministrul Transporturilor, despre lucrarile de consolidare a malurilor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- „S-a tras tare in ultimele zile la lucrarile de reabilitare a autostrazii A2 Bucuresti – Fundulea, pentru ca weekendul viitor, de Paste, sa se poata circula fara restrictii pe acest sector. (…) Pana miercuri ar trebui sa fie gata si marcajele si circulatia, redeschisa complet pe doua sensuri intre Bucuresti…