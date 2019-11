Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Alba Iulia care a dat in judecata CNAIR și constructorii lotului 1 al autostrazii A10 Sebeș Turda, care trece foarte aproape de casa ei, a obținut in instanța oprirea lucrarilor pana la instalarea unor panouri fonice. Decizia e definitiva.Tribunalul Alba a admis cererea formulata…

- Decizia este definitiva, provizorie si executorie de indata, fara somatie si fara trecerea vreunui termen, insa proprietarii afectati spun ca lucrarile nu s-au oprit, informeaza alba24.ro. Potrivit aceleiasi surse, autoritatile au ingustat culoarul de expropriere strict in jurul gospodariilor si i-au…

- Tribunalul Alba a dispus incetarea temporara a executarii lucrarilor la autostrada Sebes - Turda la punctul de lucru Oarda de Jos, pana la montarea in regim de urgenta a unor panouri fonoabsorbante in zona unei case de catre CNAIR si firmele care construiesc drumul. Potrivit informatiilor postate pe…

- O familie din Alba Iulia care a dat in judecata CNAIR și constructorii lotului 1 al autostrazii A10 Sebeș Turda, care trece foarte aproape de casa ei, a obținut in instanța oprirea lucrarilor pana la instalarea unor panouri fonice. Decizia e definitiva, scrie Mediafax. Tribunalul Alba a admis…

- O familie din Alba Iulia, grav afectata de constructia autostrazii Sebes - Turda, aflata la doar la cativa metri de locuinta acesteia, a obtinut in isntanta suspendarea lucrarilor pana la montarea unor panouri care sa asigure izolarea fonica a casei.

- Legitimat la CS Universitatea Craiova, Alex Cicaldau (22 de ani), unul dintre cei mai talentati tineri fotbalisti din Liga I, este implicat, fara voia sa, intr-un scandal cu iz amoros. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat ca „telenovela” se va incheia la tribunal!

- Ziarul Unirea Antena unui operator de telefonie din Alba Iulia de pe un bloc, evacuata dupa 17 ani de proprietarul unui apartament care a obținut o decizie in instanța Antena unui operator de telefonie din Alba Iulia de pe un bloc, evacuata dupa 17 ani de proprietarul unui apartament care a obținut…

- Asocierea Pizzarotti & Pomponio de pe lotul 1 al Autostrazii A1 Sebeș – Turda se afla pe locul 4 in topul constructorilor implicați in marile proiecte de infrastructura din Romania, cu cele mai mari progrese raportate in luna iulie, potrivit statisticilor CNAIR. De cealalata parte, constructorul lotului…