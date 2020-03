Lucrarile de reparatii care se executa pe autostrada Soarelui (A2) vor continua si in zilele de 1, 2 si 3 mai, cand se preconizeaza un trafic redus, informeaza miercuri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Traficul redus preconizat in zilele de 1, 2 si 3 mai 2020, precum si conditiile meteorologice favorabile, au determinat CNAIR, impreuna cu Politia Rutiera si antreprenorii ce executa lucrarile de reparatii pe A2, Bucuresti - Constanta, sa ia decizia ca acestea sa se desfasoare si in zilele de 1, 2 si 3 mai 2020", se spune intr-un comunicat. Compania precizeaza…