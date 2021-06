Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca anul acesta vor fi finalizate nu mai puțin de trei gradinițe noi in municipiu, investiții realizate din fonduri europene. Ion Lungu a spus ca cele trei gradinițe sunt in Burdujeni sat, in curtea Școlii Generale nr. 6, in centrul Sucevei, pe strada Dobrogeanu…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a finantat prin submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) proiectele a 1.967 de fermieri, valoarea contractelor incheiate fiind de un miliard de euro, a anuntat, miercuri,…

- Administrația județeana a facut marți, 11 mai 2021, un prim bilanț al evoluției proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene in Ialomița. Conform datelor oficiale, toate cele 8 proiecte care se deruleaza in acest moment se incadreaza in noile termene negociate de oficialii administrației…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a absorbit, pana pe data 28 aprilie, suma de 1,384 miliarde de lei prin proiecte finantate din fonduri europene, in crestere cu aproape 14% fata de aceeasi perioada din 2020, a anuntat, joi, pe Facebook, ministrul de resort, Catalin Drula. "O veste excelenta,…

- Lucrarile de reabilitare si modernizare a Muzeului National Secuiesc din Sfantu Gheorghe vor demara in aceasta primavara, cu o intarziere de doi ani fata de termenul prevazut initial, a declarat joi, presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor. Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte…

- Spitalul de Recuperare Bradet, unitate sanitara aflata in administrarea Consiliului Județean Argeș, va intra intr-un amplu proces de reabilitare. Astfel, luni -19.04.2021, va incepe execuția lucrarilor pentru obiectivul de investiții “Cresterea Eficientei Energetice a Spitalului de Recuperare Bradet”.…

- Trei persoane din Alba au fost trimise in judecata de catre procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul teritorial Alba Iulia dupa ce, urma cu sase ani, o asociatie ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene in valoare de peste 460.000 de lei printr-un proiect de combatere…

- Programele operaționale alimentate cu fonduri europene nerambursabile din exercițiul de finanțare europeana 2021-2027 sunt gura de oxigen de care antreprenorii romani din diverse sectoare, greu incercate de pandemia de COVID-19, au nevoie pentru a-și...