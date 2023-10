Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre lucrarile la noul complex sportiv din municipiul Sfantu Gheorghe, care se construieste in locul stadionului mic din Cartierul Simeria, au fost finalizate, au anuntat, vineri, autoritatile locale. Potrivit acestora, noul complex va include sali de sport si antrenamente, un teren de fotbal…

- Peste 600 de nominalizari au fost facute in decurs de o saptamana pentru gala Best of Sepsi, in cadrul careia vor fi premiati cetatenii din Sfantu Gheorghe care, prin amabilitatea, atentia, profesionalismul sau dedicarea lor, fac viata comunitatii locale mai buna si mai frumoasa. Primarul municipiului…

- Societatea Electrica sustine ca va aloca fonduri pentru modernizarea retelei de medie tensiune din municipiul Sfantu Gheorghe, dupa avaria majora petrecuta recent, in urma careia aproape jumatate din populatia orasului a ramas fara energie electrica timp de mai bine de o zi si jumatate, a declarat joi…

- Grupul de Actiune Locala (GAL) Sepsi va demara, luna aceasta, o serie de consultari publice in trei zone marginalizate din municipiul Sfantu Gheorghe, in scopul inventarierii nevoilor locuitorilor si elaborarii celei de a doua Strategii de Dezvoltare Locala, pentru perioada 2023-2029. Potrivit reprezentantilor…

- In urma sesizarii emise de ISU Covasna, in seara zilei de vineri, care semnala prezența unui urs in zona strazii Mileniului din cartierul Simeria din Sfantu Gheorghe, comisia condusa de primarul Antal Arpad a decis „extragerea acestui exemplar”, deoarece „ a fost identificat ca fiind cel care a intrat…

- In județul Covasna, 80 de candidați cu drept de participare vor susține examenul pentru definitivare la 27 de discipline, a informat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ). Proba scrisa are loc miercuri, 19 iulie 2023. Proba se organizeaza in centrul de examen de la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din…

- Lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe, incepute anul trecut, avanseaza conform graficului, iar cele patru sensuri giratorii prevazute in proiect au inceput sa prinda contur, a anuntat, joi, primarul Antal Arpad. Potrivit acestuia, drumul de centura ar putea fi dat in folosinta…

- Incepute in urma cu aproape un an de zile, lucrarile de construire a noii sectii de pneumologie a Spitalului Judetean de Urgența din Sfantu Gheorghe, realizate prin Compania Nationala de Investitii, avanseaza. Noua unitatea medicala, aflata in constructie in incinta spitalului, va avea o capacitate…