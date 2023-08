Stiri pe aceeasi tema

- Probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea august, incep, miercuri, fiind peste 33.900 de candidati inscrisi. Primele rezultate vor fi afisate in 25 august. Ministerul Educatiei generalizeaza evaluarea digitalizata a lucrarilor.Potrivit Ministerului Educatiei, probele scrise se vor desfasura…

- Conducerea SC Aquavas SA Vaslui a anuntat, miercuri, ca va derula in perioada urmatoare un amplu proiect de extindere a retelelor de alimentare cu apa si canalizare in sapte comune din judet. Lucrarile sunt finantate de Uniunea Europeana, se ridica la aproximativ 76 de milioane de lei, finantare asigurata…

- Reprezentantii Primariei Valu lui Traian aduc la cunostinta cetatenilor ca pe DN se desfasoara lucrari de extindere si modernizare a retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare."Pe anumite tronsoane au fost constatate dejectii, ceea ce inseamna ca mai multe gospodarii deverseaza apa menajera…

- Sarbatorim astazi Ziua Electricianului, prilej pentru a transmite cele mai bune urari tuturor celor care lucreaza in sistemul energetic și pentru a mulțumi colegilor și colaboratorilor DEER Sucursala Alba pentru eforturile lor din fiecare zi in aceasta activitate care nu este deloc ușoara. Satisfacția…

- Marți, 18 iulie 2023, in ziua praznuirii Sfantului Mucenic Emilian din Durostorum, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in parohia Feneș, protopopiatul Alba Iulia. Incepand cu ora 17.00, Intaistatatorul Eparhiei noastre a savarșit slujba de binecuvantare a casei…

- Lucrarile de extindere, modernizare și dotare in vederea readucerii policlinicii, de pe strada Mușețelului, la parterul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, se afla in plina desfasurare si vor fi finalizate pana la sfarsitul acestui an. Aceasta investiție, realizata cu fonduri europene și sprijin…

- In perioada 13-14 iulie, zilnic intre orele 9-15, in Cerneteaz se va efectua spalarea și igienizarearețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in localitate. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o partea activitații…

- Șoferii pot circula pe prima porțiune din DJ 691, intre autostrada și Giarmata pe patru benzi in condiții de șantier. Anunțul a fost facut de Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, dupa ce vineri s-a deplasat pe șantier ca sa vada care este ritmul lucrarilor.