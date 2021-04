Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic informeaza ca, duminica dupa-amiaza, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre Capitala, valorile de trafic sunt intense, in special in zona tronsoanelor kilometrice unde se efectueaza lucrari de reparatii la partea carosabila, formandu-se coloane in miscare de aproximativ…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca circulația este restricționata, joi, pe A 1 și A 2, pentru efectuarea unor lucrari. Joi, pana la ora 18.00, este restricționata circulația pe prima banda pe Autostrada A1 București – Pitești, pe sensul catre Capitala, intre…

- Trafic intens pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers inspre Capitala. Centrul Infotrafic a anuntat ca pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, valorile de trafic sunt ridicate, iar pe anumite tronsoane se circula in coloana.

- Soferii care au ales sa circule pe Autostrada Soarelui, astazi, 28 martie, au trebuit sa dea un test al rabdarii. Asa cum se poate observa in imagini, coloana de masini se intindepe 3 km. Se circula in conditii speciale pe A2 Autostrada Soarelui, care leaga litoralul de Capitala, trece printr o perioada…

- Este restrictionata astazi pe a doua banda pe Autostrada A2 pe sensul Constanta catre Bucuresti, pe tronsoanele kilometrice 158 ndash; 157 lucrari la instalatia electrica si 197 ndash; 195 colmatari asfaltice .Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera…

- Pana la finalul luni mai, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsoanele kilometrice 11 17 si 27 33, se circula deviat de pe sensul catre Bucuresti calea 2 pe sensul catre litoral calea 1 , traficul desfasurandu se pe cate o banda pentru fiecare directie.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Traficul este restrictionat vineri, pana la ora 12,00, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, sensul catre litoral, pentru efectuarea unor lucrari la partea carosabila. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, pana la ora 12,00, circulatia…

- Traficul rutier este restrictionat marti, pana la ora 17,00, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, sensul catre Capitala, pentru efectuarea unor lucrari la carosabil, potrivit Agerpres. Citește și: Cazul Robert Roșu 2: un alt avocat este trimis de DNA in judecata Centrul INFOTRAFIC…