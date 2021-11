Lucrări de Van Gogh şi Warhol, vândute într-o licitaţie care a generat peste 751 de milioane de dolari Lucrari de arta moderna si din colectia magnatului Edwin L. Cox au fost licitate joi la Christie’s, iar totalul vanzarii a fost de 751,9 milioane de dolari, cu opere de Vincent Van Gogh si Andy Warhol vedete ale serii. Rata de adjudecare a fost de 95%, cu 77 de loturi din 81 vandute. Colectia Cox a depasit estimarile de 178,6 milioane de dolari, cu un total generat de 332 de milioane. Vanzarea lucrarilor de arta din secolul 20 a depasit de asemenea aprecierea initiala de 324,3 milioane de dolari, inregistrand un total de 419,9 milioane de dolari. In licitatia care a durat trei ore si jumatate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

