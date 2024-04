Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 11 aprilie, in intervalul orar 10.00-14.00, in Sighetu Marmatiei, cartierul Unirii – blocurile cu numar par, unde au loc lucrari de reparatii. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare…

- Miercuri, 3 aprilie 2024, in funcție de condițiile meteo (care par propice desfașurarii lucrarilor pe drumurile naționale), in județul Valcea sunt valabile urmatoarele restricții de circulație: • pe sectorul de drum DN 7 (km 209+800 – km 211+000) pe raza localitațiilor Corbu-Proieni se lucreaza la reparații…

- Incep lucrarile de consolidare și reparații la DN 1R, TRANSURSOAIA Incep lucrarile de consolidare și reparații la DN 1R, TRANSURSOAIA Potrivit unui comunicat remis presei, Primaria comunei Horea, anunța inceperea lucrarilor de consolidare și reparații la DN 1R, Transursoaia. Primaria comunei Horea,…

- Viața la bloc nu este lipsita de provocari. Fie ca este vorba de petreceri zgomotoase, parcare, animale de companie sau probleme legate de cheltuielile comune, conflictele sunt o normalitate a junglei urbane clujene. Primaria Cluj se confrunta cu reclamații diverse, unele de-a dreptul hilare. De…

- Apartamente cu una, doua, trei sau patru camere este oferta dintr-un nou ansamblu de locuințe la Gherla, aflat in plin șantier, pe strada Gelu. Lucarile au inceput anul trecut și sunt in plina desfașurare. „Confort Residence” este numele ansamblului de locuințe. Numele nu este ales intamplator: apartamentele…

- In comuna Ipotești continua lucrarile de modernizare a drumurilor de interes local demarate anul trecut prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, investiții care se realizeaza cu fonduri europene nerambursabile in valoare de aproape 9 milioane de lei (TVA inclus). Primarul Dumitru Gulei…

- Ieri, 11 februarie, in jurul orei 21:15, polițiștii au oprit in trafic, pe strada Hașdații din municipiul Gherla, un autoturism condus de un tanar, de 26 de ani, din municipiu. ”Acesta a fost testat cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive, reieșind indicii cu privire la prezența acestora,…

