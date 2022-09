Prefectul judetului Maramures, Rudolf Stauder, a anuntat, vineri, ca vor incepe lucrarile de reparare si de consolidare a sectorului de drum national degradat din Pasul Gutai, cuprins intre km 34+138 si km 34 +223. In prezent sectorul de drum este afectat de o surpare de teren pe banda de circulatie din aval (partea stanga), iar traficul rutier se desfasoara pe o singura banda de circulatie. ”Avand in vedere ca realizarea lucrarilor de consolidare trebuie efectuate in regim de urgenta pentru a se evita afectarea intregii structuri rutiere, s-a procedat la realizarea raportului de expertiza in…