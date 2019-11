Lucrări de modernizare în 17 parcuri de joacă „Programul de modernizare a locurilor de joaca pentru copii este un proiect la care țin foarte mult. Consider ca este o obligație fireasca a fiecarui edil sa se preocupe de cele mai tinere generații și sa asigure toate condițiile ca acestea sa poata face mișcare in aer liber in condiții sigure și civilizate. Modernizarea spațiilor de joaca și-a facut simțite efectele pozitive, locurile fiind cautate și folosite de catre copii, astfel incat vom continua și extinde acest program de modernizare și in anii urmatori”, a declarat primarul Mihai Chirica. Printre zonele spațiilor de joaca modernizate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

