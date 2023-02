Lucrări de extindere la Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș La Serviciul de Ambulanța Județean Maramureș vor fi executate lucrari de extindere. Asta dupa ce consilierii județeni au aprobat recent indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul „Extindere sediu birouri – Supraetajare corp parter (service ambulanța)” la Serviciul de Ambulanța Județean dupa cum urmeaza: a) Indicatori tehnici actualizați ai obiectivului de investiții: Suprafața construita propusa = 761,05 mp Suprafața desfașurata propusa = 1506.40 mp b) Indicatori economici actualizați ai obiectivului de investiții: Valoarea totala a investitiei este de 5.438.621,30 lei (inclusiv… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizare, in cadrul proiectului „Echipamente și dotari specifice activitații medicale – Etapa 2”. Valoarea totala a investiției este de 420.855,74 de lei, fara TVA. Achizitia face parte din cadrul…

- In 26 ianuarie, consilierii județeni se intalnesc in prima ședința ordinara din acest an pentru a vota cele aproape 30 de proiecte de hotarare de pe ordinea de zi. Este vorba despre urmatoarele: 1. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului judetului Maramures, rezultat la…

- Patru strazi din Sebeș, modernizate prin programul „Anghel Saligny”. Contractul de finanțare a fost semnat. Valoarea investiției Patru strazi din municipiul Sebeș urmeaza sa fie modernizate printr-o investiție de peste 7,5 milioane de lei. Contractul de finanțare prin Programul Național de Investiții…

- Casa Tineretului are mari șanse sa fie scoasa din starea deplorabila in care se afla de ani buni, fiind o alta pata de rușine pentru Baia Mare. Asta dupa ce in ședința extraordinara din 4 ianuarie, consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul „REABILITARE…

- Sfarșitul anului 2022 gasește finalizat un nou proiect derulat in cadrul celui mai mare program de dezvoltare locala la nivel județean, coordonat și implementat de Consiliul Județean Dambovița (CJD) in asociere sau parteneriat cu unitațile administrativ-teritoriale. Este vorba despre obiectivul de investiții…

- Consilierii județeni au aprobat devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Cresterea Sigurantei și Securitații Pasagerilor pe Aeroportul International Maramureș”. Investiția presupune: realizare remiza PSI, refacerea și amenajarea drumului perimetral din incinta…

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…